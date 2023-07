Tennis: Face à Munar, Wawrinka s’est sabordé et dit adieu à Gstaad

Balle de set et effondrement

L’Espagnol a sauvé la balle de set, remporté son jeu de service mettant fin à l’hémorragie et bon an mal an, est revenu à cinq partout, bien aidé par les erreurs de Wawrinka retombé dans ses travers initiaux. Le local du tournoi ne le savait pas encore, mais il venait de laisser passer une opportunité qui ne se représenterait plus. Revenues hanter son jeu, les erreurs directes - 20 au total dans la première manche - allaient se révéler rédhibitoires dans un tie-break sèchement perdu (7/3).



Hagard, victime d’un auto-sabordage, l’ancien vainqueur de Roland-Garros a traîné son spleen dans la suite de la partie. Défait 6-1 dans le deuxième set, Wawrinka prend congé du tournoi de Gstaad avec la certitude d’avoir pu mieux faire; répétons-le, il est un meilleur joueur de tennis que Jaume Munar.