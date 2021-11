Commerce international : Face à Pékin, Tokyo et Washington se serrent les coudes

Le Japon et les États-Unis ont annoncé mercredi un nouveau partenariat. Objectif: s’attaquer aux pratiques commerciales de la Chine, jugées inéquitables.

Les États-Unis et le Japon ont annoncé mercredi un nouveau «partenariat» pour renforcer leurs liens commerciaux mis à mal sous Donald Trump et ont décidé de réfléchir ensemble à la manière dont ils pourraient s’attaquer aux distorsions commerciales de la Chine.

Ce partenariat est annoncé alors que les deux pays souhaitent résoudre leur différend sur l’acier et l’aluminium. Le Japon faisait partie des nombreux pays qui s’étaient vu imposer des droits de douane additionnels de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium par l’administration Trump en juin 2018 au nom de la sécurité nationale des États-Unis.

La représentante américaine au Commerce (USTR), Katherine Tai, a rencontré mercredi à Tokyo le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa «pour discuter de nouvelles façons pour les États-Unis et le Japon de s’associer efficacement pour créer (une région) indo-pacifique stable, sûre et prospère», indiquent-ils dans un communiqué commun.

«Ils ont également échangé des points de vue sur les défis et les approches potentielles pour s’attaquer aux pratiques commerciales de la Chine non respectueuses des règles du marché et d’autres politiques qui menacent la stabilité et la prospérité du système commercial mondial et des travailleurs» américains et japonais, ajoute le texte.