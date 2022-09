Asie : Face à Pékin, Washington accroît sa présence dans le Pacifique Sud

Dans tous les esprits

Si d’aucuns ont évité soigneusement de prononcer publiquement le nom de la Chine, le géant asiatique n’en était pas moins dans tous les esprits. L’objectif affiché est de renouer avec une région proche des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale mais où la Chine a pris de plus en plus d’importance ces dernières années via des investissements et des formations aux forces de l’ordre notamment, ainsi qu’un accord de sécurité avec les îles Salomon.