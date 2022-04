Guerre en Ukraine : Face à Poutine, «les sanctions ne peuvent pas renvoyer les chars»

Après bientôt sept semaines de guerre en Ukraine, les sanctions occidentales pour faire plier Moscou sont utiles mais lentes pour produire leurs effets, analyse un expert.

Après bientôt sept semaines de guerre, les sanctions occidentales n’ont pas fait sortir les Russes d’ Ukraine , suscitant des interrogations sur l’efficacité de cette stratégie, utile mais lente à produire ses effets, selon Juan Zaratele conseiller au Center for Strategic and International Studies (CSIS), dans un entretien à l’AFP.

L’Europe est divisée quant à un embargo sur le pétrole et le gaz russes en raison de sa dépendance. Des décisions en ce sens changeraient-elles la donne du conflit?

Des restrictions d’importations sur le pétrole et le gaz russes seraient une avancée majeure qui affecteraient durement les ressources financières de la Russie et exerceraient une forte pression sur le régime. Elles permettraient aussi de déclencher d’autres sanctions, notamment sur les banques, pas encore concernées par des sanctions et qui servent aujourd’hui d’intermédiaires dans les transactions liées aux contrats énergétiques. Au bout du compte, cela affectera encore un peu plus l’économie russe.