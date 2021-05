Procès de Nordahl Lelandais : Face à une amie, Lelandais vacille mais s’accroche à sa version

Incité à dire la vérité par une proche témoignant à la barre, l’ex-maître chien a répété, mercredi à Chambéry, avoir tué le caporal Noyer dans une bagarre.

«Il était bien, il était beau, il était festif, normal. Il était comme toujours. Ce soir-là, on a passé une excellente soirée», dit cette jeune femme cheveux mi-longs noir de jais élégamment vêtue. Elle décrit l’ancien maître-chien de 38 ans comme fêtard, dragueur.

Elle admet encore éprouver de l’affection pour lui. «Moi j’ai connu quelqu’un d’extrêmement sympathique, prévenant. On appréciait sa compagnie.» Tout juste lui reconnaît-elle un «besoin de se mettre un petit peu en avant», sans être certaine que c’est un défaut.

«C’était une carapace»

Mais quand elle apprend qu’il est accusé des meurtres d’Arthur Noyer et de Maëlys, 8 ans, quelques mois plus tard en 2017, elle est «ahurie». «On a de la peine d’avoir fait entrer une personne comme ça dans sa vie. On n’est pas préparé à ça en tant qu’humain», confie-t-elle avant de songer à la famille de la victime.