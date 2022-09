Face à la hausse des prix, une aciérie annonce le chômage partiel

Hausse du prix de l’énergie : Face à une facture exorbitante, une aciérie annonce le chômage partiel

Avec une facture pour le mois d’octobre estimée à plus de 45 millions de francs pour l’énergie, soit plus que ce qu’elle paye normalement en un an, la société Stahl Gerlafingen emploie les grands moyens.

L’entreprise emploie 560 collaborateurs. Google Maps/Capture d’écran

Face à la hausse des prix de l’électricité et du gaz, l’entreprise Stahl Gerlafingen – une aciérie basée dans le canton de Soleure – a calculé qu’elle devra payer près de 45 millions de francs pour l’énergie en octobre prochain. Cela représente un coût supérieur à ce que l’entreprise paie normalement sur toute une année.

Si ces coûts sont si impressionnants, c’est parce que la production d’acier consomme énormément d’énergie, explique la «NZZ am Sonntag» ( article abonné). Chaque jour, l’aciérie produit 2600 tonnes d’acier. Et pour cela, elle a besoin d’environ 360 gigawattheures d’électricité et de 450 gigawattheures de gaz par an.

«Les prix élevés de l’énergie menacent notre existence», avoue Alain Creteur, le CEO de Stahl Gerlafingen dans le journal alémanique. S’il reconnaît que l’aciérie pourrait répercuter les coûts sur les produits, il souligne que ceux-ci ne seraient plus abordables. Lui faisant craindre que les entreprises de la construction se mettent à importer de l’acier moins cher venu d’Europe.

Demande de chômage partiel

Et alors qu’Alain Creteur imagine que l’aciérie devra réduire sa production dans les prochains mois, la «NZZ am Sonntag» explique que l’entreprise a déjà annoncé préventivement au canton de Soleure qu’elle aurait recours au chômage partiel entre octobre et décembre. «Il se peut que personne ne soit mis au chômage partiel. Mais il se peut aussi que nous devions renvoyer à la maison une partie du personnel ou la totalité des 560 collaborateurs», détaille le CEO.

D’après une enquête du journal dominical, Stahl Gerlafingen est l’une des premières entreprises en Suisse à avoir déposé une demande de chômage partiel en raison des coûts élevés de l’énergie. Pour Hans-Ulrich Bigler, le directeur de l’Union des arts et des métiers, elle devrait bientôt être suivie par d’autres: «De nombreuses entreprises nous disent qu’elles ne pourront bientôt plus payer leur facture énergétique élevée. Pour elles, le chômage partiel est clairement à l’ordre du jour», déclare-t-il.

Lettre au Conseil fédéral Les patrons de Stahl Gerlafingen ont envoyé cette semaine une lettre à Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga – respectivement ministres de l’Économie et de l’Énergie –, annonce la «NZZ am Sonntag». Il s’agit d’un appel à l’aide dans lequel il propose un plafonnement du prix de l’électricité pour l’industrie et l’artisanat d’octobre 2022 à fin mars 2023. «Cela permet aux entreprises de planifier en toute sécurité et de ne pas être obligées d’arrêter la production ni d’envoyer le personnel au chômage partiel», écrivent-ils.