Crise au Soudan: Face à une situation «sans précédent», l’ONU envoie un haut responsable

Services d’urgence «fortement limités»

«Nous sommes très inquiets de l’impact immédiat et à long terme (de cette crise) sur tous les Soudanais et pour la région dans son ensemble», a fait savoir Stéphane Dujarric, le porte-parole d’Antonio Guterres. «Une fois de plus, nous appelons toutes les parties au conflit à protéger les civils et les infrastructures, permettre un passage sûr à ceux qui fuient les zones de combat, respecter les travailleurs humanitaires et leurs moyens, faciliter les opérations d’aide et respecter le personnel médical, leurs installations et moyens de transport», poursuit le porte-parole.