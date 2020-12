Michael Perrier (à g.) félicite Giovanni Bamba, auteur du seul but de la rencontre.

En quête de réponses et de solutions après un début de saison autant chamboulé que décevant, Stéphane Henchoz a rebrassé les cartes mardi soir. Un joueur offensif supplémentaire, le décalage de Freddy Mveng du milieu à la droite de la défense, l’intronisation de Michael Kempter et d’Endrit Morina: il était hors de question pour Neuchâtel Xamax que le premier derby romand de la saison rime avec troisième défaite d’affilée.

Face à lui, Stade-Lausanne-Ouchy s’est présenté à la Maladière sûr de ses forces et de ses certitudes, dans un 4-2-3-1 qui a fait ses preuves. Même si le premier couac est survenu tôt. Dès le quart d’heure, en fait, avec la blessure d’Andy Laugeois. Son remplaçant? Le solide Giovani Bamba, décisif il y a quelques jours contre Schaffhouse.

Regrets neuchâtelois

Tant Maxime Dominguez que Raphaël Nuzzolo ont cru avoir l’ouverture du score au bout du pied. À chaque fois sur une action verticale, rapide et bien menée. Sauf que le premier a vu sa frappe être déviée au tout dernier moment (20e) et que le second a dû s’avouer vaincu par une excellente sortie de Dany Da Silva (28e), absolument parfait sur ce coup-là.