Football: Face à Xamax, Sion II a été meilleur que Sion I

Magnifique pelouse à Ayent

Entre-temps, les Valaisans avaient réussi à égaliser à la suite d’un joli mouvement initié par Denis-Will Poha, prolongé par Gaëtan Karlen et conclu par le jeune Moldave Nicky Clescenco (20 ans) à qui il est donc revenu d’inscrire le premier but de la saison du FC Sion.

Des mouvements bien enlevés et des actions qui mettent hors-jeu l’adversaire, il n’y en eut hélas pas d’autres. Il faudra plus que dix jours d’entraînements pour provoquer de nouveaux automatismes et une révolution du jeu.

Bakayoko en évidence à Xamax

L’occasion de voir enfin quelques prises de risque ainsi que des chances de but, notamment matérialisée par un poteau de Chouaref (68e) et une barre transversale trouvée quatre minutes plus tard par Halabaku, un élément issu des M21. Arrivé de Châteauroux cet été, Ilyas Chouaref devait se montrer particulièrement remuant sur son aile gauche. On se réjouit déjà de le revoir à l’oeuvre.