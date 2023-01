France : Face au boycott, un festival renonce à s’implanter dans une ville d’extrême droite

Le festival de musique Les Déferlantes a renoncé, mardi, à organiser son édition 2023 à Perpignan, principale ville de France tenue par l’extrême droite, après le refus de deux têtes d’affiche, Indochine et Louise Attaque, de s’y produire. Les organisateurs du festival se disent «contraints de renoncer à cette implantation» dans la ville du sud de la France, en raison des réactions de leur public et de l’annulation de «plusieurs artistes programmés».

«Je regrette cette décision, on se faisait une joie de les accueillir», a réagi le maire de Perpignan, Louis Aliot, du parti d’extrême droite Rassemblement national (RN). «La sortie d’Indochine et de Louise Attaque est inqualifiable, c’est sectaire. Si l’on n’est pas d’accord avec eux, on est des ennemis. C’est une discrimination politique», a critiqué Louis Aliot, figure historique du mouvement d’extrême droite depuis les années 1990 et ancien compagnon de Marine Le Pen. Il avait échoué à être élu à la présidence du RN fin 2022, face à Jordan Bardella.