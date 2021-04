Alors qu’il avait accroché Young Boys jusque-là, le club valaisan a cédé dans les ultimes instants. Buts tardifs de Nsame, Spielmann et Ngamaleu. Dénouement cruel.

Malgré Sandro Theler, Jean-Pierre Nsame tire et ouvre la marque à la 86e minute. Urs Lindt/Freshfocus

L’avantage quand on se coltine le champion en titre (et qui s’apprête à le redevenir … ), c’est que l’on n’ a rien à perdre même quand la situation mathématique commanderait de s’imposer, donc de créer l’exploit. Croire et espérer au moment d’accueillir Young Boys, voici en quoi consistait la mission pascale de ce FC Sion nouvellement confié à Marco Walker.

Mais Sion reste toujours Sion, trop instable et surtout trop faible pour régater avec ce qui se fait de mieux en Suisse. La nouvelle défaite que les Valaisans ont concédée à Tourbillon - déjà la sixième de l’exercice - les repousse, en tout cas provisoirement, au rang de relégué direct en attendant le résultat de Vaduz lundi après-midi à Bâle. Sion n’a plus battu YB depuis le printemps 2016 (2-1 le 8 mai grâce à des réussites locales signées Ziegler et Bia).

À l’occasion de sa « première » à domicile, Marco Walker devait aligner un 4-4-2 classique, associant Karlen à Uldrikis en pointe pour attribuer au revenant Hoarau un rôle de joker. Le technicien soleurois a aussi dû composer sans Kevin Fickentscher, victime d’une pointe derrière la cuisse en fin de semaine à l’entraînement et pour lequel aucun risque n’a été pris. Autre forfait au coup d’envoi, celui, tout aussi inattendu, de Geoffroy Serey Die, placé en quarantaine préventive à son retour d’Afrique en tant que cas contact après avoir côtoyé un joueur déclaré positif durant le rassemblement de la Côte d’Ivoire - le guerrier valaisan avait disputé mardi la dernière demi-heure contre l’ É thiopie (3-1).

Fickentscher se montre

Sion, disposé très bas, ne faisa i t que subir, on a vu en première période que les visiteurs et… Timothy Fayulu. En moins de 200 secondes, entre la 16e et la 18e minute, le remplaçant de Fickentscher s’est notamment fait l’auteur de trois réflexes prodigieux devant respectivement Elia, Nsame (déviation à bout portant) et Lustenberger (tête sur corner). Le portier de Tourbillon laissait encore les siens dans la partie en sauvant sur une frappe de Fassnacht, subtilement démarqué par Nsame (35e).

Condamné à vivre d’expédients et à court d’arguments convaincants autre que son courage, le barragiste de Super League en était , quitte à spéculer sur un malentendu. Qui aurait pu se produire sur un coup franc de Grgic curieusement repoussé des poings par Von Ballmoos (29e) ou sur une déviation aérienne de Ndoye non cadrée (42e). À la pause, Sion souffrait mais tenait bon malgré tout…

Dès le retour des vestiaires, le match, devenu plus équilibré, s’animait. Sion se décidait enfin à montrer qu’il pouvait aussi jouer. Au terme du premier mouvement valaisan construit de l’après-midi, Araz était tout proche de trouver l’ouverture (50e). Juste avant cela, une tête de Nsame avait frôlé un montant. Désinhibés et conscients qu’il y avait peut-être là un bon coup à jouer, les joueurs de Marco Walker parvenaient alors à regarder les Bernois les yeux dans les yeux.

Comme le plan de son entraîneur le prévoyait, Hoarau, absent des pelouses depuis le 21 février, fit son apparition pour l’ultime quart d’heure. Jusqu’au bout, Sion pensait pouvoir y croire (84e, occasion pour Uldrikis) mais jusqu’au dénouement cruel, ses joueurs ont aussi tremblé. Avant de tout perdre lorsqu ’ une percée rageuse d’Aebischer démarquait Jean-Pierre Nsame, dont la frappe croisée jetait un froid sur Tourbillon. Dans les arrêts de jeu, un penalty de Spielmann accordé pour une faute de Theler sur Nsame et un but de Ngamaleu enfonçaient définitivement un Sion évoluant alors à 10 (sortie de Martic).

Dans une semaine, le club valaisan se déplacera à Vaduz pour un choc au sommet des mal-classés, où la victoire sera cette fois impérative.