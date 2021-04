États-Unis : Face au Congrès, Biden vante une Amérique allant «de nouveau de l’avant»

Mercredi soir, le locataire de la Maison Blanche, se posant en défenseur de la classe moyenne, a décliné son «Projet pour les familles américaines», évalué près de 2000 milliards de dollars.

«Laissez-moi vous parler directement», a-t-il ajouté, promettant que ses plans d’investissement créeraient des «millions d’emplois». «Près de 90% des emplois dans les infrastructures (prévus dans son plan présenté le mois dernier) ne nécessitent pas de diplômes universitaires», a-t-il encore dit. Et de rependre devant le Congrès une formule mille fois prononcée en campagne: «Ce n’est pas Wall Street qui a construit ce pays. La classe moyenne a construit ce pays. Et les syndicats ont construit la classe moyenne».

Pour le financer, le démocrate propose d’annuler les baisses d’impôts pour les plus riches votées sous Donald Trump, et d’augmenter les impôts sur les revenus du capital pour les 0,3% d’Américains les plus fortunés. Avec une promesse martelée sur tous les tons: aucun Américain gagnant moins de 40’000 dollars par an ne verra ses impôts augmenter.