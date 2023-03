Genève: Face au coût de la vie, l’UDC veut baisser les impôts

Le parti agrarien a déposé deux projets de loi pour réduire la taxation des Genevois. Le PLR y est favorable. À gauche, on craint une baisse des prestations.

Puisque les caisses du Canton déborderaient d’un excédent inattendu et faramineux de 1,3 milliard de francs pour l’exercice 2022 (l’État doit encore le confirmer le 30 mars), il faut en profiter pour «rendre une partie de cet argent aux Genevois», via une diminution de leurs impôts. Telle est la réflexion de l’UDC. Elle a déposé deux projets de loi qui réduiraient la taxation des contribuables de plus de 4%. «De quoi rendre leur pouvoir d’achat aux gens qui subissent de plein fouet l’explosion du coût de la vie», argumente le député Stéphane Florey, à l’origine des textes. Celui-ci n’a pas chiffré le manque à gagner pour l’État. «Le calcul est complexe, ça sera à l’administration fiscale de le faire.»

Reste qu’un gros milliard qui tombe soudainement dans les coffres de l’État, ce n’est arrivé qu’une année; modifier les impôts a un impact sur la durée. Difficile, alors, de conserver un équilibre fiscal sans pouvoir anticiper les rentrées financières? «Mais les recettes ne font qu’augmenter depuis une quinzaine d’années! objecte l’élu UDC. L’État n’a pas de problème dans ce domaine; par contre, il dépense beaucoup trop. Par ailleurs, une population plus à l’aise financièrement favorise l’économie.»

UDC pas seule au front

Les deux textes devraient ratisser au-delà des rangs agrariens. Premier parti du canton, le PLR s’y déclare favorable. Tout en soulignant qu’il a déjà soumis et fait adopter en commission un projet similaire, légèrement plus favorable pour les Genevois. «Il n’attend plus que d’être voté en plénière», indique le député Yvan Zweifel.

Membre de la commission fiscale, l’élu relève que «Genève est le canton qui globalement ponctionne le plus ses habitants. Lorsque des excédents sont enregistrés, il est juste d’en redistribuer une partie aux contribuables, sous forme de baisse d’impôts. C’est de l’argent économisé pour eux, dont ils peuvent user comme bon leur semble, plutôt que ce ne soit l’État qui décide comment le dépenser.»

Mesures «électoralistes et injustes»

À gauche, la manœuvre de l’UDC ne passe pas. «Ce sont des propositions de fin de période électorale (ndlr: les élections cantonales ont lieu le 2 avril), pour raser gratis», image le président du PS, Thomas Wenger, également député à la commission fiscale. Selon lui, l’excédent de 1,3 milliard doit avant tout financer des prestations à la population et la création de postes dans des secteurs sinistrés, comme la santé et le social.

«Ce sont justement dans ces domaines que bien des personnes dont le pouvoir d’achat a baissé peuvent obtenir des aides, via les subsides à l’assurance maladie ou encore des allocations.» Dans cette perspective, moins d’impôts, c’est moins de moyens pour l’État, rappelle le socialiste. Lequel estime que l’allègement fiscal prôné par l’UDC est injuste, car il n’est pas calculé en fonction du revenu, mais linéaire. Résultat: «Les plus riches bénéficieraient des plus fortes baisses d’impôts.»