Face au Covid, La Bâtie-Festival se réinvente pour exister à la rentrée

La manifestation qui mêle théâtre, danse et musique aura bel et bien lieu, dès la fin août. Mais dans le respect des normes sanitaires liées à la pandémie.

Des questionnements liés aux formalités d'accueil, aux difficultés financières et logistiques, aux déplacements et aux modalités de travail des artistes demeurent, écrit le festival. Des solutions rationnelles doivent être trouvées à l'évolution constante de la situation sanitaire afin d'investir les salles de spectacle et recevoir le public, les artistes et les équipes dans les meilleures conditions possibles.