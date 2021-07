Arabie saoudite : Face au Covid, le grand pèlerinage musulman passe au numérique

Cette année, le grand pèlerinage de La Mecque a lieu en format réduit, avec 60’000 croyants. À cause du Covid-19, des mesures numériques ont été adoptées pour éviter les contacts.

L es cartes électroniques du ha d j permettent un accès sans contact aux lieux saints, aux lieux d’hébergement et aux transports.

«Pendant le ha d j, en 1993, j’ai perdu mes enfants et je n’ai pu les retrouver qu’au bout de sept heures. Avec ces nouveautés, aujourd’hui, je ne suis pas inquiet de perdre ma femme et les autres personnes avec moi», confie ce directeur financier égyptien de 64 ans.

Une carte électronique

En recourant de plus en plus aux nouvelles technologies, le grand pèlerinage «accompagne les évolutions et les attentes de l’ère» du numérique, ajoute-t-il, une carte électronique jaune à la main.