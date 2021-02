Quarantaines, tests PCR, visas… Les contraintes pour déployer du personnel humanitaire à l’étranger se sont multipliées avec la pandémie. «Une mission auparavant organisée en deux semaines, nous prend aujourd’hui entre 4 et 6 semaines», confirme Claudio Rini, directeur des opérations à la Fondation Terre des hommes. Et d’ajouter que «le Covid a introduit un risque supplémentaire. Nous devons donc nous questionner sur les modalités d'intervention et choisir la meilleure option en fonction des actions nécessaires.»