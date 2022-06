Genève : Face au deal et aux déprédations, le préau des Pâquis pourrait fermer

Le Conseil administratif de la Ville de Genève veut clôturer le préau de l’école de Pâquis-Centre pour le préserver des déprédations et souillures.

Les Pâquis et l’école de Pâquis-Centre font face à une augmentation de la toxicomanie de rue depuis quelques mois dans le sillage de l’arrivée du crack à Genève. Un phénomène qui voit le préau de l’établissement scolaire être le théâtre de scènes de consommation, de déprédations et de souillures, tels excréments ou vomissures. Les nettoyages et la sécurisation des lieux avant les récréations ne sont pas suffisants aux yeux de la Ville.