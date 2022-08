Ville de Genève: Face au deal, le préau des Pâquis restera ouvert 

Autour de l'école des Pâquis, en ville de Genève, le deal de crack a pris de l’ampleur ces derniers mois. Laurent Guiraud/TdG

Depuis des mois, le deal et la consommation de crack affolent les parents d’élèves, les enseignants et le voisinage de l’école primaire des Pâquis. Lors de sa présentation de la rentrée scolaire, lundi, la Ville de Genève a annoncé que si des mesures de protection étaient prévues dans l’immédiat, la fermeture nocturne du préau et le réaménagement de la cour ne devraient pourtant pas intervenir avant la rentrée... 2023.

Un dossier complexe

Attendre encore un an pour concrétiser une mesure plébiscitée par la Ville avant l’été, n’est-ce pas un peu long? Emprunté, l’Exécutif a rétorqué que le dossier était complexe. Après concertation avec les associations de riverains et les partenaires scolaires, une demande de crédit de 4 millions de francs a été déposée, pour mieux clôturer la cour d’école (320’000 fr.) et pour la réaménager avec des jeux et davantage de verdure. «Mais on ne peut pas légalement prendre ce montant sur le budget courant actuel, a affirmé la conseillère administrative Frédérique Perler, chargée de l’Aménagement. Nous espérons que le Municipal votera rapidement le crédit nécessaire.»

Le préau: «un sanctuaire»

Les accès à la maison de quartier et à un parking souterrain, dans le préau, compliquent encore la situation, selon la Ville, qui prévoit «un chantier lourd». À terme, le préau sera mieux protégé et réaménagé, avec aussi des activités socioculturelles pour y «renforcer une occupation positive», a expliqué la magistrate Christina Kitsos, à la tête de la Cohésion sociale.

«Dans l’idéal, on aimerait fermer les lieux la nuit dès maintenant. Les onze préaux qui connaissent déjà un tel régime en ville ont enregistré une nette diminution des nuisances. Mais les conditions spécifiques à l’école des Pâquis font que cela à un coût, qui nécessite un vote positif des élus municipaux, afin que les lieux constituent un sanctuaire pour les élèves et les habitants.»

Police plus présente

La conseillère administrative a cependant noté que les autorités n’étaient pas restées les bras croisés. Durant les vacances scolaires, les déprédations ont été réparées et l’établissement primaire a bénéficié d’un grand nettoyage estival. Par ailleurs, depuis aujourd’hui (lundi), la présence de collaborateurs à l’entrée et à la sortie des enfants est renforcée.

Enfin, les forces de l’ordre veilleront davantage au grain. Un accord avec les polices municipale et cantonale a été conclu. «Tous les jours, les agents de la Ville seront davantage présents, de la rentrée en classe le matin jusqu'à la fin du parascolaire, a confirmé la maire Marie Barbey-Chappuis, chargée de la Sécurité. Nous estimons que le problème mérite des moyens; mais à terme, nos policiers ne pourront pas être partout, tout le temps. Le dispositif sera réévalué d'ici fin septembre.» La présence des brigades de Sécurité Publique et des Stupéfiants, entre autres, sera aussi renforcée, a souligné Laurent Paoliello, porte-parole du Département cantonal de la sécurité: «Nous souhaitons davantage de visibilité pour mettre la pression et empêcher les points d’ancrage du deal de crack près de l’école.»

«Une bonne chose» La surveillance et la dissuasion policière, «ça peut donner de bons résultats pour faire reculer ce fléau de la drogue près de l’école, c’est une bonne chose», s’est réjoui Hafid Ouardiri, membre du comité du collectif «Bien Vivre aux Pâquis». Concernant la fermeture du préau, l’homme est plus circonspect: «Ce n’est pas une urgence, cela n’arrêtera pas le deal de drogues. Ce n’est pas aux enfants mais aux dealers d’être en cage». De son côté, l’Association d’habitants des Pâquis (Survap) n’a pas souhaité prendre position avant d’avoir pris connaissance en détails des mesures présentées par la Ville.