Football

Face au huis-clos, ils vont à l’hôtel

Des supporteurs chinois ont trouvé l'alternative pour contourner le huis clos, en louant des chambres dans un hôtel attenant à l'un des stades retenus pour les matches disputés depuis la reprise du foot national samedi dernier.

«Les joueurs nous ont clairement entendus»: les fans du Shanghai SIPG et du Tianjin Teda ont rempli le Sports International Hotel de Kunshan (est) et leurs chants ont accompagné la victoire du SIPG (3-1) lundi soir, grâce notamment à un doublé du Brésilien Ricardo Lopes. Le Kunshan Stadium est l'une des enceintes retenues pour cette saison qui, pandémie de coronavirus oblige, a débuté avec cinq mois de retard samedi par des matches à huis clos dans les régions de Suzhou et Dalian.