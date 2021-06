Genève : Face au juge pour avoir harcelé les centrales d’urgence

De 2014 à 2018, une femme a sollicité sans cesse le 144 et le 117, déclenchant de nombreuses interventions inutiles.

Une jeune femme, interpellée en 2020 pour d’innombrables fausses alertes aux services d’urgence, sera jugée dans le courant de l’année. Selon la «Tribune de Genève», qui a obtenu l’acte d’accusation, la prévenue a agi entre 2014 et 2018, signalant de multiples infractions imaginaires à la police et urgences médicales factices au 144. Ainsi, rien qu’en 2018, elle a appelé 98 fois le 117 et 54 fois le 144, provoquant 34 interventions des forces de l’ordre et 23 départs d’ambulances.