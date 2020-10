Politique : Face au rebond de la pandémie, la BCE se prépare à agir

La Banque centrale européenne veut muscler, d’ici la fin de l’année, ses mesures de soutien à l’économie mise à mal par le virus.

«Nous n’allons pas rester sans rien faire, nous utiliserons tous les instruments à notre disposition avec l’entière flexibilité dont nous disposons (...) pour faire face aux développements» sur le front de la pandémie, a insisté à plusieurs reprises la cheffe de l’institution, plus combative qu’à l’accoutumée lors de la conférence de presse suivant la réunion du Conseil des gouverneurs.

Elan perdu

En décembre l’institution pourrait «augmenter le volume du PEPP de 500 milliards d’euros et le prolonger jusqu’à la fin de 2021», anticipe Uwe Burkert, de la banque LBBW.

D’autres mesures pourraient consister à accorder aux banques des prêts encore plus généreux, ou à étendre le système de taux négatif par palier, en exemptant davantage de liquidités des banques frappées par ce taux négatif par la BCE. Ces mesures sont plus probables qu’une nouvelle baisse des taux, selon les observateurs.

Unanimité

Après l’Italie, l’Irlande ou les Pays-Bas, de nouvelles mesures drastiques ont été annoncées mercredi soir en France et en Allemagne. Dans la première économie de la zone euro, les cafés et restaurants, les équipements sportifs et culturels vont fermer durant tout le mois de novembre.