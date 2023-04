Face au retard de la gare CFF, le projet des métros m2 et m3 sera repensé

Fréquentation en hausse

Tant le futur métro m3 que la mise à niveau du m2 sont urgemment attendus, conviennent les TL et les autorités. Le m2 reliant Ouchy à Croisettes a connu une fréquentation record en 2022 avec 32,8 millions de passagers, et ce malgré la cinquième vague de Covid. «C’est évidemment une excellente nouvelle, mais aussi un défi pour nous», a résumé la directrice des TL Patricia Solioz Mathys. «Au vu du changement climatique, nous n’avons plus le temps d’attendre: il faut proposer une offre suffisante pour les usagers de la région», a ajouté la conseillère municipale Florence Germond. Et de rappeler que près de 50’000 pendulaires viennent à Lausanne chaque jour.