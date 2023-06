Des régions d’Autriche facilitent l'abattage de loups

Le Tyrol a autorisé l’abattage de six loups, pas encore effectué, la Carinthie en a déjà tiré cinq et prévoit d’en tuer huit de plus.

Le Tyrol, région touristique qui met en avant la spécificité de ses troupeaux évoluant librement en alpage, a autorisé l’abattage de six loups, pas encore effectué. Cinq spécimens ont en revanche déjà été abattus dans la région voisine de Carinthie, qui a légiféré, fin janvier, et prévoit huit abattages supplémentaires, en réaction à la hausse des attaques sur le bétail.

Grogne du WWF

Conditions d’abattage revues à la baisse en Suisse

En Suisse, les conditions à remplir pour avoir l’autorisation d’abattre un loup ont été revues à la baisse début juin. Dès le mois de juillet, les cantons obtiendront plus facilement les autorisations de tir délivrées par la Confédération. «La Suisse compte actuellement environ 250 loups et 26 meutes, et les effectifs continuent de croître. En raison des problèmes auxquels doit faire face l’économie alpestre», nous souhaitons «autoriser plus facilement le tir de loups», écrivait le Conseil fédéral.