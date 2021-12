Genève – «Face au variant Omicron, il faut gagner du temps»

«Le fait d’avoir précisément des cas du nouveau variant a justifié cette décision», a insisté la spécialiste. Celle-ci a indiqué que la stratégie face à l’arrivée d’Omicron était de freiner la propagation et gagner du temps, pour en savoir davantage et pour agir mieux ensuite. «Si une grande entreprise avait été dans la même situation, oui, nous l’aurions aussi mise en quarantaine». Deux infirmiers positifs au nouveau variant auraient-ils alors causé la fermeture de l’hôpital cantonal? «Non, car autant dans une école, la circulation et les échanges entre les classes et toutes les infrastructures de l’établissement sont permanents et importants, autant aux HUG, le personnel est bien plus cloisonné à un service particulier.»