Fonte des neiges: Face au vide, les restos de station forcés de se réinventer

Même son de cloche chez les restaurateurs situés en basse altitude. Certains d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaires s’abaisser à un tiers seulement du chiffre réalisé habituellement à cette période de l’année. Ces stations ne s’appuient plus sur les skieurs pour remplir leurs tables. «Avec la période des Fêtes et des vacances, les gens se réveillent plus tard, on a décidé de jouer la carte du brunch pour pallier le déficit», précise Antoine Micheloud, directeur du Centre Touristique Moléson.