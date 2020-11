Syrie : Face au virus, l’impossible distanciation physique dans les camps surpeuplés

Les camps de déplacés surpeuplés et miséreux du nord-ouest de la Syrie font face à une explosion des cas de contamination.

En un mois seulement, le nombre de cas a été multiplié par six dans le nord-ouest syrien, selon l’ONU. Et les cas sont en hausse dans les camps. (Photo Ahmad al-ATRASH / AFP)

Distanciation physique, masques, se laver les mains? Ces mesures pour se protéger du nouveau coronavirus relèvent de l’impossible dans les camps de déplacés surpeuplés et miséreux du nord-ouest de la Syrie où les cas ont explosé.

Depuis l’apparition des cas de contamination dans l’ultime grand bastion djihadiste et rebelle d’Idleb, à la frontière turque, les humanitaires mettent en garde contre une catastrophe sanitaire dans les camps de déplacés, pointant du doigt un approvisionnement erratique en eau et le manque d’infrastructures médicales.

En un mois seulement, le nombre de cas a été multiplié par six dans le nord-ouest syrien, selon l’ONU. Et les cas sont en hausse dans les camps.

Prendre une douche ou se laver les mains est parfois un luxe dans ces camps informels. Et avec la pauvreté généralisée, difficile de se payer des masques ou des produits de désinfection.

Père de six enfants et âgé de 41 ans, Hassan Sweidane craint d’autant plus le virus qu’il souffre d’une cirrhose du foie.