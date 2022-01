Genève : Face aux absences, les TPG réduisent la voilure

Dès lundi prochain, et pour une durée de deux semaines, l’offre en trams et trolleybus va être légèrement abaissée.

Un tram toutes les 6 minutes

Un horaire « spécial coronavirus » va être mis en place du lundi au vendredi uniquement, et pour les réseaux de trams et de trolleybus. La cadence va être allégée tout au long de la journée. Par exemple, l’intervalle pour les trams 12 sera de 6 minutes au lieu de 5 actuellement. La ligne 3 de trolleybus, entre Gardiol et les Crêts-de-Champel proposera deux courses de moins aux heures de pointe du matin, entre 7h et 9h. En revanche, les horaires des bus urbains et régionaux resteront inchangés.