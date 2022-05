Droits humains : Face aux critiques, l’ONU défend sa visite controversée en Chine

Le déplacement de Michelle Bachelet en Chine a été critiqué par les militants et organisations de défense des Ouïghours, mais aussi par Washington.

La Haute-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU Michelle Bachelet a condamné samedi en Chine les mesures «arbitraires» visant les musulmans du Xinjiang, des propos toutefois jugés trop cléments par militants et organisations de défense des Ouïghours.

Lors d’une conférence de presse en ligne organisée à la fin de son séjour dans le pays, Michelle Bachelet a rappelé que sa visite, dont la presse étrangère était exclue, ne constituait «pas une enquête». Selon l’ex-présidente chilienne âgée de 70 ans, ce séjour de six jours lui a cependant permis de parler avec «franchise» aux dirigeants communistes de la répression menée au Xinjiang (nord-ouest) au nom de l’antiterrorisme.

Cette région chinoise a longtemps été le théâtre d’attentats sanglants visant des civils et commis, selon les autorités, par des séparatistes et islamistes ouïghours – le principal groupe ethnique de la région. Le Xinjiang fait ainsi l’objet depuis quelques années d’une surveillance draconienne.

Washington «préoccupé»

Des études occidentales accusent Pékin d’avoir interné plus d’un million de Ouïghours et de membres d’autres groupes ethniques musulmans dans des «camps de rééducation», voire d’imposer du «travail forcé» ou des «stérilisations forcées».

Les États-Unis évoquent un «génocide» et ont exprimé samedi leur «préoccupation» quant aux «efforts» de Pékin «pour restreindre et manipuler ce déplacement», a déclaré le Secrétaire d’État américain Antony Blinken. Il s’est dit «troublé par des informations selon lesquelles les habitants du Xinjiang ont été avertis de ne pas se plaindre ou de parler ouvertement des conditions dans la région».

La Chine dénonce des rapports biaisés et parle de «centres de formation professionnelle» destinés à développer l’emploi et à éradiquer l’extrémisme. Elle dément toute «stérilisation forcée», disant uniquement appliquer la politique nationale de limitation des naissances. Des associations de défense des droits humains et des membres de la diaspora ouïghoure accusent Pékin d’avoir pris dans les mailles de sa campagne antiterroriste des personnes n’ayant commis aucun crime.