Défense : Face aux États-Unis, la Chine gonfle son budget militaire

La Chine a annoncé vendredi un budget militaire en légère hausse de 6,8% pour 2021, dans un contexte de tensions persistantes avec les États-Unis autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale.

Ce taux de croissance, plus élevé qu’en 2020 (+6,6%) a été annoncé dans un rapport du ministère des Finances publié en marge de la session annuelle du Parlement.

La Chine justifie ces hausses par plusieurs raisons: rattraper l’Occident, améliorer le paiement des militaires, notamment pour attirer de nouveaux talents au sein de l’armée, mais surtout mieux défendre ses frontières avec des armements plus chers.

Elle entend affirmer ses prétentions de souveraineté en mer de Chine méridionale (vis-à-vis notamment du Vietnam et des Philippines), en mer de Chine orientale (sur les îles Senkaku contrôlées par le Japon) ainsi que dans l’Himalaya face à l’Inde.

«Menaces extérieures»

Autres fronts: les relations sino-américaines et sino-indiennes, particulièrement tendues durant l’année écoulée. Les États-Unis ont envoyé des navires de guerre en mer de Chine méridionale pour y contrarier les ambitions territoriales de Pékin, mais aussi à proximité de Taïwan pour y soutenir les dirigeants taïwanais. Un affrontement entre la Chine et l’Inde à leur frontière montagneuse a également provoqué la mort de 20 soldats indiens et d’au moins quatre militaires chinois en juin dernier.