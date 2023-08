Portugal: Des centaines de pompiers mobilisés face aux incendies

Pour faire face aux risques accrus d’incendies, le Portugal a déployé cette année son plus important dispositif de lutte, comptant sur plus d’une soixantaine d’avions et hélicoptères.

Ce feu, qui a éclaté samedi, a fait jusqu’à présent neuf blessés légers parmi les pompiers. Le foyer d’Ourem mobilisait quant à lui plus de 300 professionnels, appuyés par sept hélicoptères et avions. «Nous avons connu quelques réactivations, mais la situation évolue favorablement», a cependant précisé le commandant de la protection civile, Jorge Gama.

Vague de chaleur précoce

Le Portugal, qui a subi dès le printemps une vague de chaleur exceptionnellement précoce, est en première ligne face au changement climatique et à ses conséquences. Pour y faire face, le pays a déployé cette année son plus important dispositif de lutte contre les incendies, comptant sur plus d’une soixantaine d’avions et hélicoptères.