Basketball: Face aux Lions, Olympic a désormais réponse à tout

Le show Jankovic

Pour espérer ne serait-ce que rivaliser avec Fribourg, il faut déjà se hisser à son niveau d’intensité – ce qui n’est pas donné. Pendant les premières minutes, les Lions l’ont fait. On a vu une défense haute et agressive – il fallait voir Scott Suggs, qui a collé un contre monstrueux à Natan Jurkovitz – et Olympic n’a marqué ses premiers points qu’après 3’40’’. Fâché contre l’arbitrage, le coach fribourgeois Petar Aleksic a même écopé d’une faute technique après 4 minutes. La preuve aussi, que Fribourg n’était pas tout à fait serein.

Mais dès que Suggs (2 fautes) et les titulaires genevois ont dû reprendre des forces sur le banc, le niveau d’intensité a considérablement baissé. L’entraîneur Andrej Stimac serait peut-être resté avec une défense individuelle mais les fautes ont commencé à pleuvoir, alors il a dû ressortir cette zone 1-3-1, celle qui avait permis de créer la surprise lors de l’acte I à Saint-Léonard. Mais sur celle-ci, le pivot Milos Jankovic, peu à l’aise depuis le début de la série, s’est régalé. Et après un shoot primé de Boris Mbala, il y avait déjà 20-9.

Lions sans solution

Stimac est repassé en défense individuelle, celle où les Genevois devaient changer de vis-à-vis derrière les écrans. Mais là, Robert Zinn a (logiquement) pris de vitesse Dragan Zekovic. En quelques mots? C’était encore pire. Du coup, le coach des Lions a relancé sa défense de zone mais Olympic l’a découpé et Slobodan Miljanic et Natan Jurkovitz ont trouvé de l’adresse de loin. Après une mi-temps (19-42), on voyait bien que Aleksic et son effectif pléthorique avaient désormais réponse à tout dans cette demi-finale.