Pandémie : Face aux mutations du virus, sur quels vaccins parier?

Les variants britannique et sud-africain présentent un défi pour les chercheurs, qui doivent adapter les sérums actuels pas forcément efficaces.

Le coronavirus se transforme de plus en plus, au risque d’affaiblir les vaccins actuels. Pour les chercheurs, il faut d’abord parier sur des vaccins faciles à adapter, même si certains politiques espèrent un sérum qui frappe immédiatement très large.

ARN messagers plus adaptables

Sur quel type de vaccin peut-on le plus compter face à cette situation mouvante? Pour les chercheurs, l’enjeu est d’abord de vite adapter ceux déjà développés. Or, «il y a des formats plus rapidement et plus facilement adaptables, souligne Sylvie Van der Werf, virologue à l’Institut Pasteur en France. Clairement, ce sont les ARN messagers.»