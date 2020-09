France : Face aux mutilations de chevaux, les propriétaires s’organisent

Depuis plusieurs mois, les autorités ont recensé plusieurs cas de chevaux tués. D’autres sont atrocement mutilés: des oreilles coupées, des mutilations d’organes génitaux ou encore des lacérations.

«Retirer les licols des chevaux» au pré, «si possible avoir une caméra de chasse», «effectuer des rondes la nuit» et «composer le 17» (le numéro de la police) au moindre indice suspect: juché sur son imposant hongre bai, Sébastien Lucchina, cavalier de la Garde républicaine, récapitule la marche à suivre.

Gérant d’un club d’environ 80 chevaux ou poneys, Didier Fruchet respecte les consignes à la lettre. Et pour cause. «Tous nos chevaux, on les connaît par cœur, on vit H24 quasiment avec, donc on est toujours très inquiet de voir ce qu’il se passe», confie-t-il.