États-Unis : Face aux passagers turbulents en avion, plus de sévérité ou moins d’alcool sont recommandés

Les membres d’équipage sont de plus en plus agressés lors de vols aux États-Unis. Certaines pistes sont envisagées, alcool limité ou liste de passagers interdits en tête.

Aux États-Unis, le personnel de bord est de plus en plus confronté aux incivilités des passagers, souvent à cause du non-port du masque.

Aux États-Unis, pour limiter les agressions contre les membres d’équipage dans les avions, souvent liées au port du masque, responsables politiques et du secteur ont recommandé de poursuivre plus sévèrement les passagers perturbateurs, de limiter l’alcool ou d’établir une liste nationale des voyageurs interdits de vol.

Près de 4400 cas depuis janvier

Selon l’agence en charge de l’aviation aux États-Unis (FAA), les compagnies ont officiellement rapporté 4385 cas depuis janvier, 73% d’entre eux étant liés au port du masque, obligatoire, sauf pour boire et manger. Des passagers ont crié, proféré des grossièretés, parfois frappé. Lors d’une altercation sur un vol de Southwest, filmée et abondamment relayée, une passagère a cassé trois dents à une hôtesse.

«Une liste commune»?

Pour Sara Nelson, présidente du syndicat des membres d’équipage AFA-CWA, il faut se montrer plus sévère et «poursuivre au pénal» les cas les plus graves. L’alcool empirant parfois la situation, elle recommande aussi de nouvelles règles limitant la vente d’alcool dans les aéroports et en cabine, notamment les cocktails à emporter proposés par certains bars.