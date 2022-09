étude : Face aux pleurs de leur bébé, les pères sont plus nombreux à faire semblant de dormir

78% des femmes déclarent se lever plus souvent que leur conjoint pour s'occuper de leur enfant.

La répartition des tâches liées au sommeil des enfants est clairement inégale au sein des couples, selon une récente étude IFOP * menée pour Sleepyz.fr et relayée par l’ «Est Républicain» . Pour commencer, 78% des femmes déclarent se lever plus souvent que leur conjoint pour s'occuper de leur enfant de moins de trois ans (contre 41% des hommes indiquant le contraire). De ces femmes interrogées, 44% ont indiqué être les seules à se lever la nuit.

Autre fait marquant: des sondés, les hommes sont plus nombreux (55%) à déclarer avoir déjà fait semblant de dormir en entendant leur bébé pleurer (contre 44% des mères). De plus, lorsque leur enfant pleure la nuit, les femmes se lèvent nettement plus vite (4,5 minutes) que les pères (8 minutes).