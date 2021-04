Chine : Face aux pressions étrangères, Pékin sort les crocs

Les récentes sanctions occidentales pour des violations supposées des droits de l’Homme par la Chine font monter celle-ci aux barricades. Ses «loups combattants» montrent désormais les dents sur Twitter.

Aux prises avec l’Occident sur des différends de plus en plus nombreux, la Chine réplique désormais du tac au tac avec une diplomatie décomplexée et des «loups combattants» qui n’hésitent plus à sortir les crocs.