Télécoms : Face aux sanctions américaines, Huawei mise sur son logiciel maison

Privé d’Android, le géant chinois des télécoms a annoncé mardi le déploiement de son propre système d’exploitation sur tous ses smartphones.

Au cœur de la rivalité sino-américaine, Huawei, soupçonné par l’ex-administration Trump d’espionnage, a été placé en 2019 sur liste noire par Washington, ce qui empêche le groupe chinois d’accéder à des technologies américaines pour ses produits, et notamment le système d’exploitation Android, propriété de Google et utilisé par la quasi-totalité des fabricants de smartphone hors Apple.

Dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux, le groupe basé à Shenzhen (sud) a annoncé que HarmonyOS, présenté pour la première fois en 2019, serait disponible sur tous ses téléphones au niveau mondial, à compter du 2 juin, sans donner plus de détails.

Les observateurs restent toutefois sceptiques quant à la capacité de Huawei à rivaliser avec les systèmes d’Apple (iOS) et de Google (Android), qui équipent déjà l’immense majorité des téléphones dans le monde.

Développement de véhicules intelligents

Dans une note interne à ses salariés, le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, appelle ses salariés à une transformation tous azimuts de son groupe et à accélérer l’autonomie dans les logiciels. Ainsi, «les États-Unis auront très peu d’emprise sur notre développement futur», écrit l’homme d’affaires de 76 ans, dans un document qui reprend des déclarations déjà formulées dans le passé.

En investissant dans le «cloud» et les logiciels, le géant des télécoms se retrouvera cependant en concurrence avec d’autres acteurs de la tech chinoise comme Alibaba, Tencent et Baidu, qui y investissent également massivement, prévient Marc Einstein.

Les ventes en Chine se sont effondrées

Huawei a été un temps l’un des plus gros vendeurs mondiaux de smartphones avec le sud-coréen Samsung et Apple. Mais les sanctions américaines ont bouté l’entreprise chinoise hors du podium.

Au premier trimestre, les ventes de Huawei en Chine ont chuté de 50% sur un an, selon une étude du cabinet Canalys, publiée le mois dernier. Et sur son marché, le groupe est désormais devancé par ses compatriotes Vivo et Oppo.