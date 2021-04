Négoce de matières premières : «Face aux scandales, le Conseil fédéral mise sur des brochures»

La Confédération a publié un rapport sur les engagements de la Suisse dans le secteur du négoce de matières premières. L’ONG Public Eye le critique vertement.

En 2018, le Conseil fédéral avait émis seize recommandations dans un rapport sur les activités du secteur du négoce des matières premières basé en Suisse. Trois ans plus tard, il tire un premier bilan, et il est content. «D’importants progrès ont été réalisés en vue d’améliorer les conditions-cadres pour le secteur tout en renforçant son intégrité et sa durabilité», dit-il ce mercredi.