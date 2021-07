Réseaux sociaux : Facebook a démasqué un groupe de pirates informatiques

Un groupe de pirates informatiques en provenance d’Iran, connu sous le nom de «Tortoiseshell», utilisait Facebook pour collecter des informations sur des cibles.

Facebook a annoncé jeudi avoir mis au jour et bloqué les agissements sur sa plateforme d’un groupe de hackers basé en Iran, ciblant du personnel de la défense et de l’aérospatiale aux États-Unis et en Europe. Ce groupe de pirates informatiques, connu sous le nom de «Tortoiseshell», utilisait Facebook pour collecter des informations sur des cibles, les attirer hors de la plateforme et infecter leurs appareils pour les espionner.