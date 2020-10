États-Unis : Facebook s’oppose à l’étude du ciblage à des fins politiques

Un projet universitaire destiné à savoir comment «les pubs politiques sont ciblées» sur Facebook n’est pas du goût du géant californien des réseaux sociaux.

Facebook a demandé à l’université de New York (NYU) de mettre fin à un projet de recherche sur ses pratiques en termes de ciblage des publicités politiques. Le groupe a invoqué une violation de son réglement sur la collecte de données des utilisateurs.

«Il y a une semaine, Facebook m’a envoyé une lettre pour nous demander de retirer (l’extension) AdObserver et de supprimer nos données», a tweeté vendredi Laura Edelson, chercheuse du NYU Ad Observatory ("observatoire de la publicité"). Elle a ajouté qu’elle ne se plierait pas à cette requête.

A dix jours des élections américaines, le géant des réseaux sociaux est plus que jamais scruté et critiqué pour son rôle dans la campagne. Les outils mis à disposition sur Facebook permettent en effet aux différents groupes politiques d’influencer des électeurs.

Non conforme aux règles de Facebook

«Le public a le droit de savoir comme les pubs politiques sont ciblées», poursuit Laura Edelson. L’extension ("plugin") peut être installée sur un navigateur internet et copie les publicités vues sur Facebook dans une base de données publique, à des fins de transparence et de recherche sur le ciblage publicitaire. Il est alors possible de voir quels profils sont visés par les types d’annonces.