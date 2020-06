Réseaux sociaux

Facebook adopte le mode sombre sur iOS

Le réseau social a commencé à déployer cette nouvelle fonctionnalité d’affichage sur son app officielle.

Facebook compte plus de 2,6 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.

Facebook rejoint ses autres apps maison Messenger, WhatsApp et Instagram qui disposent déjà du mode sombre sur mobile. Le réseau social a confirmé que le déploiement de cette nouvelle option d’affichage avait enfin commencé sur la version officielle iOS de sa populaire app pour «un petit nombre d’utilisateurs dans le monde en ce moment». Le mode sombre est censé réduire la fatigue des yeux, ainsi que la consommation d’énergie (surtout sur les appareils dotés d’un écran OLED).

Découvert par le site 9to5Mac il y a quelques semaines, le monde sombre sur Facebook est en effet apparu chez plusieurs utilisateurs, rapporte le site Social Media Today. Comme sur l’interface web de Facebook, qui propose déjà le mode sombre, cette fonctionnalité est proposée en option. Pour l’activer manuellement, il faut d’abord s’assurer de posséder la dernière mise à jour en date de l’app. Il suffit ensuite de se rendre dans le menu Paramètres et confidentialité et d’activer le mode sombre, si l’appareil fait partie du petit pourcentage qui y a déjà accès. Il est aussi possible de choisir d’ajuster l’apparence en fonction des préférences iOS.