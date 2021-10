Liberté d’expression : Facebook aurait censuré des publications propalestiniennes

Human Rights Watch accuse le réseau social de Mark Zuckerberg de censure. Facebook aurait en effet supprimé des publications propalestiniennes lors des tensions survenues en mai dernier en Israël.

Liberté d’expression restreinte

«Le fait que l’entreprise reconnaisse des erreurs, et tente d’en corriger certaines est insuffisant, et ne répond pas à l’ampleur des restrictions de contenus qui ont été signalées et n’explique pas suffisamment pourquoi ces restrictions ont été mises en place initialement», a poursuivi l’organisation, affirmant que «l’étendue et le volume des restrictions signalées justifient une enquête indépendante».