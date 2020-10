Jeux Vidéo : Facebook avance ses pions dans le cloud gaming

Le réseau social a lancé une offre de jeu vidéo à la demande. Elle sera disponible dans son app et sa version web.

Facebook a annoncé lundi que plusieurs jeux vidéo gratuits seraient désormais accessibles à distance et sans le moindre téléchargement depuis sa plateforme, emboîtant ainsi le pas à d’autres piliers américains du numérique.

«Aucun matériel et aucune manette ne sont nécessaires: vos mains sont les manettes, car nous débutons avec des jeux mobiles développés spécifiquement pour les smartphones», explique dans un article de blog Jason Rubin, vice-président du département Jeux chez Facebook.

Cinq titres sont disponibles au lancement en version bêta de «Facebook Gaming» aux États-Unis: un jeu de course («Asphalt 9: Legends»), un jeu de golf («PGA TOUR Golf Shootout»), un jeu de rôle («Mobile Legends: Adventure») et deux jeux de cartes («Solitaire: Arthur’s Tale» et «WWE SuperCard»).