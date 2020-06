High-Tech

Facebook cède à la pression sur la modération des contenus

Le réseau social américain, lâché par plusieurs annonceurs de poids, a pris deux mesures importantes pour mieux modérer ses contenus.

Les publicités incitant à la haine? Mieux régulées. Les messages problématiques? Mieux signalés. En apparence timides, ces nouvelles mesures signalent que Facebook n’avait plus d’autre choix que de céder face aux pressions pour une modération plus stricte des contenus.

La plateforme retirera désormais les publicités qui affirment que les personnes de certaines origines, ethnies, nationalités, genre ou orientation sexuelle représentent une menace pour la sécurité ou la santé des autres. Cette décision intervient alors qu’Unilever, le géant de l’agroalimentaire et des cosmétiques, vient d’annoncer mettre un terme à ses publicités sur Facebook, Twitter et Instagram aux États-Unis, au moins jusqu’à la fin de l’année.

Ce nom de poids vient s’ajouter à d’autres annonceurs – Verizon (télécoms), Honda, Ben & Jerry's (glacier appartenant à Unilever), Patagonia, North Face et REI (articles de sport) – qui participent à une campagne de boycott de Facebook. Elle a été lancée par des organisations de la société civile américaine, dont la Ligue anti-diffamation (ADL) et l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP), qui accusent la plateforme de tolérer des groupes qui incitent à la haine, au racisme ou à la violence.

Le comédien et humoriste Sacha Baron Cohen, très critique du réseau, a appelé vendredi les entreprises «qui dépensent de plus en plus de dollars en pubs sur Facebook» à rejoindre le mouvement. Il cite notamment Procter & Gamble, Walmart, Microsoft, Amazon, le «New York Times»…

Avertissements

La deuxième mesure prise par le patron acculé concerne directement l’incident qui a mis le feu aux poudres fin mai. Contrairement à Twitter, Facebook avait refusé d’intervenir sur des messages polémiques de Donald Trump, un sur le vote par correspondance (qu’il assimilait à de la fraude électorale) et un autre sur les manifestations et émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis.

2016, 2020

«Les marques ont le devoir d’aider à construire un écosystème numérique fiable et sûr (…). Il reste encore beaucoup à faire, en particulier en termes de division et de discours haineux pendant cette période électorale polarisée aux États-Unis», a expliqué Unilever (Dove, Knorr…) pour justifier sa décision. L’élection «s’annonçait déjà bouillante, et c’était avant de faire face aux complexités additionnelles liées à la pandémie et aux manifestations pour la justice raciale dans tout le pays», a remarqué Mark Zuckerberg en préambule.