Résultats : Facebook conclut l’année en beauté, prudent pour 2021

Facebook estime avoir bénéficié de la transition vers le commerce en ligne, et de sa moindre dépendance aux annonceurs très affectés par la crise sanitaire.

Facebook a récolté plus de 28 milliards de dollars de revenus (25 milliards de francs), essentiellement publicitaires, au dernier trimestre 2020, et dégagé 11,2 milliards (10 milliards de francs) de bénéfice net, en hausse de 53% sur un an, grâce à l’explosion des pratiques numériques, notamment le commerce en ligne, pendant la pandémie.