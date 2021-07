Vie privée : Facebook condamné par la Cour suprême autrichienne

Facebook a été condamné par la justice autrichienne pour n’avoir informé que partiellement l’un de ses utilisateurs sur des données privées collectées à son insu, a indiqué une ONG.

Gafa dans le viseur

Il est à la tête d’une équipe de juristes, alors que son association a lancé une série de plaintes pour forcer les entreprises du numérique à respecter la vie privée des utilisateurs. L’organisation NOYB (pour «None of your business»: «ce ne sont pas vos affaires») fondée en 2018, a pour but de protéger la vie privée en ligne face aux Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple).