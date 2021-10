Audition au Sénat américain : «Facebook connaît les effets néfastes qu’ont ses sites sur les enfants»

Des parlementaires américains ont réclamé jeudi, sans succès, à une dirigeante de Facebook que le groupe s’engage à protéger davantage les enfants qui utilisent ses plateformes, au cours d’une audition tendue.

«Êtes-vous prêts à promettre que Facebook ne lancera pas de plate-forme pour les enfants de 12 ans et moins qui leur permettrait de mesurer leur popularité?», a lancé jeudi le sénateur démocrate Ed Markey, en référence aux boutons «like» (Facebook) ou aux cœurs sur lesquels les utilisateurs peuvent cliquer sur Instagram. Mais Antigone Davis, responsable de la sûreté chez Facebook, a esquivé et préféré insister sur le fait que, selon elle, les produits de Facebook «enrichissent» la vie en permettant à des adolescents de rester en contact avec leurs amis et leur famille. Elle était auditionnée jeudi par des membres de la commission au Commerce du Sénat américain qui lui demandaient d’aller plus loin dans la protection des plus jeunes.