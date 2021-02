Réseaux sociaux : Facebook continue son offensive contre Apple

Facebook se lance dans une campagne publicitaire en faveur des pubs ciblées et personnalisées, histoire de contrer Apple.

Facebook continue son offensive contre Apple avec une campagne publicitaire en faveur des pubs ciblées et personnalisées, le moteur des revenus des plateformes internet gratuites, que le fabricant de l’iPhone considère comme trop peu transparent et trop gourmand en données confidentielles. «Les pubs personnalisées offrent à chacun de bonnes idées», scande l’annonce du géant des réseaux sociaux dans une vidéo de promotion dévoilée jeudi.

«Toutes les entreprises démarrent avec une idée, et la possibilité de faire connaître cette idée grâce aux pubs ciblées est essentielle pour les PME», argumente Facebook dans un communiqué, citant des exemples de produits et services qui attirent des personnes et pas d’autres, «comme ce cours de yoga avec des chèvres dont (des consommateurs) ne savaient pas qu’ils avaient besoin».