Avortement aux Etats-Unis: Facebook critiqué pour avoir divulgué les messages privés d’une ado

Avortement aux États-Unis : Facebook critiqué pour avoir divulgué les messages privés d’une ado

La participation de Facebook à une enquête policière ciblant une Américaine ayant avorté et sa mère a ravivé les craintes que cette plateforme puisse être utilisée par les États conservateurs pour lutter contre les IVG.

Meta, la maison mère de Facebook, s’est défendue mardi en notant que le mandat de la cour «ne mentionnait pas du tout l’avortement» et avait été émis avant la volte-face de la Cour suprême.

Jessica Burgess, 41 ans, est accusée d’avoir aidé sa fille de 17 ans à avorter. Elle est visée par cinq chefs d’inculpation dont l’un directement lié à une loi votée en 2010 dans cet État du Midwest, et qui bannit l’IVG après 20 semaines de grossesse. Sa fille, elle, fait face à trois chefs d’accusation, dont ceux de dissimulation et d’abandon de cadavre. Les deux femmes ont plaidé non coupable la semaine dernière, selon la presse.