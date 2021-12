vidéos : Facebook déroule des profils pros pour ses stars

Les créateurs éligibles peuvent gagner jusqu’à 35’000 dollars en gérant leurs vidéos Reels directement depuis leur profil.

Le mode pro est pour l’instant limité aux États-Unis et aux créateurs les plus «bankable».

À la traîne face à TikTok, Meta (ex-Facebook) cherche par tous les moyens à populariser sa fonction concurrente Reels d’Instagram. Après l’avoir placée cet automne également sur son réseau social aux États-Unis, le groupe américain vient de dévoiler un profil professionnel réservé aux créateurs les plus «bankable».

L’interface donne accès directement depuis le profil aux données d’analyse des publications et d’audience qui sont visibles sur les pages Facebook, dont les indicateurs de partages, de réactions et de commentaires. Il est également possible de suivre l’évolution de ses abonnés.